A Ragusa fioccano i tentativi di truffa telefonica del finto carabiniere

Ragusa – Gentile Ragusanews,

vi scrivo per segnalare il dilagare dei tentativi di truffa telefonica del finto carabiniere in atto in queste settimane a Ragusa.

Mia mamma ieri e la scorsa settimana mio zio hanno ricevuto le chiamate che per ora girano dei finti carabinieri.

A mia zio hanno detto che la macchina di mia zia era stata rubata e utilizzata per una rapina e gli avevano dato appuntamento alle 17:00 per recuperarla.

A mia mamma una voce quasi in fin di vita si è messa a dire: ‘mamma non sai cosa mi è successo non sai cosa mi è successo’, e una seconda voca che ha detto ‘non si preoccupi signora sono un carabiniere’ dopo che mia mamma si è messa a urlare spaventata. Nè l’una nè l’altro sono caduti nella trappola.

Spero che le persone sole e anziane siano messe in guardia da questi tentativi meschini di truffa.

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