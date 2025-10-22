A Ragusa si spaccia in centro storico, arrestato 28enne albanese

Ragusa – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ragusa hanno tratto in arresto in flagranza un 28enne albanese gravemente indiziato del reato di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico i militari dell’Arma, nel corso di un servizio predisposto nelle ore pomeridiane, hanno notato un insolito e intenso andirivieni nelle vicinanze di un’autovettura con a bordo un individuo, rimasta a lungo parcheggiata in una via di scarso transito veicolare, nel centro storico del capoluogo ibleo.

I Carabinieri hanno scelto di non avvicinarsi per un controllo immediato e, per non destare sospetti nell’occupante del veicolo, hanno dato inizio ad una osservazione a distanza che ha permesso agli investigatori dell’Arma di documentare dapprima diverse cessioni di sostanza stupefacente e solo a quel punto di procedere all’identificazione del guidatore e alla perquisizione dell’autovettura.

Ben 15 le dosi di cocaina rinvenute ancora in suo possesso, anche queste già pronte per essere cedute, per un totale di 10 grammi e altre 7 dosi di crack confezionate. In tasca al giovane sono state trovati 230 Euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente frutto delle cessioni di droga appena fatte, denaro che è stato sottoposto a sequestro.

Considerate le circostanze, il 28enne di origine albanese è stato tratto in arresto in flagranza di reato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Esperite le formalità di rito, l’arrestato è stato associato al carcere del capoluogo ibleo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In virtù del principio di presunzione di innocenza, il grado di responsabilità dell’odierno indagato dovrà essere vagliato in sede giurisdizionale, come legislativamente previsto.

