A Saint-Tropez l’ultimo saluto a Brigitte Bardot

Saint-Tropez – “Voleva un funerale senza fronzoli. E anche se tutto intorno a lei era complicato, questo era ciò che desiderava”. Bernard d’Ormale, dal 1992 suo marito ma molto di più, non ha avuto esitazioni nel rispettare le sue ultime volontà e rendere l’ultimo saluto alla sua (e un po’ di tutti) BB uno specchio dei suoi più intimi desideri e della sua anima che amava così profondamente. Ieri 7 gennaio, a Saint-Tropez si è tenuto il funerale di Brigitte Bardot nel rispetto ossequioso delle scelte dell’iconica attrice francese, figura leggendaria, icona di bellezza e di libertà, scomparsa il 28 dicembre a 91 anni a causa di un tumore.

Una cerimonia privata e semplice nella chiesa Notre-Dame de l’Assomption di Saint-Tropez (trasmessa su tre schermi giganti installati nel paesino della Costa Azzurra, uno sul porto, l’altro in centro e un terzo davanti al municipio), una bara di vimini, l’omaggio musicale dell’amica Mireille Mathieu che ha interpretato in versione a cappella Panis Angelicus, e di Vincent Niclo con l’Ave Maria. 400 le persone invitate dalla famiglia e dalla Fondazione Brigitte Bardot che poi hanno seguito la salma fino alla sepoltura nel cimitero marino di Saint-Tropez (Var) nella tomba di famiglia dove riposano i suoi genitori e i suoi nonni che sorge proprio a pochi metri dal mare, con vista su Sainte-Maxime.

Presente in prima fila, il figlio Nicolas-Jacques Charrier, nato dalla relazione di BB con l’attore Jacques Charrier. 66 anni tra pochi giorni, è arrivato in Francia da Oslo dove vive da tempo per l’adieu alla madre con cui negli ultimi anni era riuscito a ricucire il rapporto. Una relazione nata in salita: dopo aver rinunciato alla sua custodia e averlo definito nel suo memoir del 1996 “un tumore che si nutriva di me” (motivo per cui lui l’ha querelata costringendola a a pagargli 100.000 franchi per “violazione dell’intimità della vita privata”), tra madre e figlio è tornato il sereno.

“Ci sentiamo regolarmente”, spiegò Bardot in un’intervista a Var-Matin del 2018, “Vive in Norvegia, viene a trovarmi una volta all’anno a La Madrague, da solo o accompagnato dalla sua famiglia, da sua moglie, dalle mie nipoti (…) Lo amo in un modo speciale. E anche lui. Mi assomiglia un po’”.

Presenti anche le due figlie di Nicolas e uniche nipoti di Brigitte, nate dal matrimonio con Anne-Line Bjerkan, Théa (34 anni) e Anna (39 anni), che a loro volta hanno avuto tre figli presenti alle esequie della bisnonna (“Sì sono la bisnonna di tre piccoli norvegesi che non parlano francese e che vedo raramente. I contatti sono difficili ma affascinanti”, aveva spiegato la diva in una recente intervista).

Tra le personalità del cinema francese accorse a Notre-Dame de l’Assomption, Paul Belmondo, figlio di Jean-Paul Belmondo e il conduttore televisivo e attore Jean-Luc Reichmann. Ad accompagnare l’uscita delle spoglie della star del cinema transalpino, Chico, il celebre cantante dei Gipsy Kings, che ha intonato le note di Djobi Djoba (uno dei brani più celebri del gruppo, La Dona è dedicato proprio a BB).

Tanti gli amici al suo fianco nell’ impegno per le cause animali e ambientali, tra cui l’ambientalista canadese Paul Watson e Max Guazzini, segretario generale della Fondazione Bardot che ha parlato con commozione durante la cerimonia. Se ha fatto molto discutere l’assenza di Emmanuel Macron, la politica era rappresentata da Aurore Bergé, Ministra per le Pari Opportunità e dalla deputata del Raggruppamento Nazionale Marine Le Pen, che aveva già annunciato la presenza sui social.

Grande assente ai funerali la sorella di Brigitte, Marie-Jeanne Bardot, detta Mijanou, 87 anni, residente negli Usa e impossibilitata a viaggiare a causa di problemi di salute. Durante la messa è stato letto un suo messaggio: “Bri mia, sei stata con me tutta la vita. Temevo che scomparissi ma no, sento la tua gioiosa presenza. Per favore, resta con me finché ti raggiungo”.

