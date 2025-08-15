A Sampieri la passeggiata metabolica in spiaggia anche quest’anno

Scicli – Anche quest’anno appuntamento nella spiaggia di Sampieri: la passeggiata metabolica con cuffie, per ascoltare la musica e gli ordini impartiti dall’istruttrice, un elastico per gli esercizi, e tanta voglia di camminare, sudare e togliere peso in più.

Ieri pomeriggio, nella spiaggia di Punta Pisciotto a Sampieri, donne (tante) e uomini si sono misurate con questo genere di esercizio fisico che sembra essere molto efficace nel dare tono muscolare e far perdere peso. Molti bagnanti curiosi assistono, e fotografano.

© Riproduzione riservata