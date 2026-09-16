Cultura
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16/09/2026 13:31

A Scicli con la cultura si mangia. Il rapporto 2026 di Federculture analizza la “case history” della città barocca

Il rapporto è stato presentato nella sala Spadolini del Ministero della Cultura lo scorso luglio.

di Redazione

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Scicli – C’è Scicli nel volume edito da Federculture intitolato “Impresa Cultura, la cultura che cambia i territori” (Cangemi Editore) contenente il Rapporto 2026 della Federazione presieduta da Andrea Cancellato e diretta da Alberto Bonisoli.

A darne notizia il sindaco di Scicli Mario Marino.

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Nel 22esimo rapporto Annuale di Federculture, fra gli altri, sono stati chiamati a confrontarsi sul tema della cultura che modifica i territori padre Enzo Fortunato, Responsabile comunicazione progetti speciali della Basilica di San Pietro in Vaticano, l’ex Ministro della Cultura Massimo Bray, Francesca Bazoli, presidente di Fondazione Brescia Musei e Giuseppe Savà, caposervizio cultura del Comune di Scicli.

Quattro pagine del Rapporto sono dedicate a Scicli e all’innovativo modello di gestione dei beni culturali che qui ha creato posti di lavoro e attrattori turistici.

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