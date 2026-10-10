A Scicli è usanza guidare col cellulare in mano

Scicli – I Carabinieri della Compagnia di Modica hanno elevato 20 sanzioni al Codice della Strada nei confronti di conducenti sorpresi alla guida dell’auto mentre utilizzavano il cellulare: nel territorio di Scicli il fenomeno si è dimostrato particolarmente diffuso; solo nell’ultima settimana infatti i militari della locale Tenenza hanno accertato 10 violazioni alle quali sono seguite le relative sanzioni. L’art. 173 del Codice della Strada prevede il ritiro immediato della patente e contestuale sospensione per 15 giorni, oltre la decurtazione di 5 punti e il pagamento della sanzione pecuniaria prevista di 200,00 euro; le sanzioni poi si aggravano nel caso di reiterazione dell’infrazione.

Infine, gli ulteriori controlli messi in atto dal personale dell’Arma per garantire la sicurezza della circolazione stradale, hanno permesso di sanzionare diverse e gravi condotte di guida. Tra Modica e Pozzallo, l’Aliquota Radiomobile ha denunciato quattro persone sorprese al volante dopo aver abusato di sostanze alcoliche; tra queste, a Pozzallo, un conducente in evidente stato di alterazione ha perso il controllo del veicolo andando a collidere contro due autovetture parcheggiate in strada. Nel medesimo contesto operativo, ma nel territorio di Acate, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 37enne del luogo che, alla guida di un’utilitaria, non si è fermato all’alt intimato dai militari durante un posto di controllo, innescando un breve inseguimento al termine del quale è stato raggiunto e bloccato. Dagli accertamenti è emerso che il 37enne guidava senza patente, poiché mai conseguita, e nascondeva addosso 1,5 grammi di hashish, subito.

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