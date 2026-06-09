A Scicli la passeggiata culturale si fa coi cani al guinzaglio

Scicli – L’associazione Tanit Scicli domenica 14 giugno torna a organizzare, infatti, in collaborazione con MB FABBRO, Emporio degli Animali e AlePets, la Passeggiata a 6 Zampe – Visita guidata a misura di cane, nella quale saranno protagonisti gli amici a quattro zampe che accompagneranno i loro padroni alla scoperta di Scicli fra quartieri storici, chiese rupestri e luoghi simbolo della città.

Il raduno è fissato alle 17.30, con partenza alle 18.00, presso Piazza dei Mille dalla quale salire fin verso la chiesa di San Vito, il Martire siciliano ricordato dalla chiesa il 15 giugno e rappresentato nella sua iconografia sempre accompagnato da due cani, protagonisti di uno dei suoi miracoli. Da San Vito, un percorso suggestivo permette di costeggiare le chiese rupestri della Madonna della Catena e di San Pietro, dirigendosi poi fin verso la chiesa di San Bartolomeo. La seconda parte della passeggiata si dipanerà da Piazza Italia verso la chiesa di Santa Maria del Gesù, la chiesa dei frati francescani, per poi visitare la cuccia di Italo Barocco, il meticcio tanto a cuore alla città di Scicli. Novità di quest’anno sarà la conclusione presso il giardino di Palazzo Bonelli-Patané, dove poter godere di un rilassante riposo insieme ai nostri amici a quattro zampe prima del ritorno a casa.

La passeggiata è aperta anche a coloro che non sono accompagnati dal loro cane e verrà replicata il 4 ottobre, altra data simbolo nella quale si festeggia San Francesco d’Assisi, protettore degli animali.

Per informazioni e prenotazioni, scrivere a [email protected] oppure chiamare Cecilia (3487300257) e/o Roberta (3338070559). Prenotazione obbligatoria.

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