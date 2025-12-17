A Scicli qualcuno voleva fare il botto. Sequestrati 100 chili di materiale pirotecnico

Scicli – I carabinieri della Tenenza di Scicli hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria due persone del posto, gravemente indiziate di aver violato la normativa in materia di materiali esplodenti.

La finalità di tali servizi è quella di prevenire l’immissione sul mercato di prodotti pericolosi illegali e di ridurre la minaccia che essi rappresentano per l’incolumità di adulti e bambini, soprattutto in previsione delle festività natalizie.

All’esito di un controllo presso una abitazione, effettuato insieme alle unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi (CT), i Carabinieri di Scicli hanno rinvenuto 50 artifizi artigianali, tra cui 6 ordigni del tipo bombe carta, cosiddette “cipolle”, di spiccata potenza esplosiva, detenuti illegalmente da un 47enne sciclitano che è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

Ulteriori attività di controllo, hanno permesso poi di recuperare e sequestrare, all’interno del garage di un’altra abitazione, 26 petardi di natura artigianale e 110 chilogrammi di fuochi pirotecnici (tra cui “fontane” e “batterie”), che secondo la valutazione effettuata dagli specialisti possiedono un contenuto esplosivo 4 volte superiore a quello previsto dalla normativa. Anche in questo caso è stato denunciato un 56enne del posto.

Tutti il materiale esplosivo rinvenuto è stato recuperato in sicurezza per essere poi destinato alla distruzione.

I due uomini sono gravemente indiziati del reato di detenzione illegale di prodotti esplodenti, secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

