A Scicli riprendono le indagini del Commissario Montalbano

Scicli – L’estate a Scicli si arricchisce con un ciclo di eventi da luglio a settembre della cooperativa Agire con quattro appuntamenti:

giovedì 23 luglio

Vira cu passa: Scicli dai balconi dei suoi palazzi.

giovedì 6 agosto.

Curtigghiu: la città raccontata da chi l’ha vissuta.

mercoledì 12 agosto.

Agire al mare: caccia al tesoro alla scoperta di Sampieri.

venerdì 4 settembre.

Escape room letteraria: vigata, la prova mancante

“Vira cu passa – Scicli dal balcone dei suoi palazzi”

23 luglio 2026

L’evento vuole offrire ai partecipanti la possibilità di osservare Scicli da punti di vista insoliti, privilegiati, capaci di rivelare dettagli che a terra sfuggono.

L’idea è semplice: seguire il percorso, raggiungere i palazzi indicati e, una volta arrivati, salire e affacciarsi, lasciando che la città si racconti da sé.

“Curtigghiu: la città raccontata da chi l’ha vissuta”

6 agosto 2026

Scicli è un luogo che vive di voci, di cortili, di ricordi che si intrecciano alle pietre. Curtigghiu – La città raccontata da chi l’ha vissuta è un’iniziativa che vuole trasformare una semplice passeggiata in un’esperienza emotiva e collettiva, dove la memoria diventa un bene comune e la comunità si riconosce nelle sue storie.

A scandire il cammino saranno le letture di brani letterari dedicati a Scicli e le testimonianze degli anziani, raccolte e restituite con cura, come piccoli frammenti di un patrimonio che rischia di disperdersi.

Caccia al tesoro alla scoperta di Sampieri.

12 agosto 2026

“Agire al mare” nasce dal desiderio di portare i bambini – e con loro le famiglie – dentro un’esperienza che non sia solo gioco, ma anche ascolto, esplorazione, relazione. L’iniziativa si presenta come una caccia al tesoro sensoriale lungo la spiaggia di Sampieri:

dai giochi con la sabbia a micro-sfide inclusive, pensate per avvicinare i bambini alla LIS e al Braille.

Escape room letteraria – “Vigata, la prova mancante”

4 settembre 2026

L’Escape Room Letteraria è un omaggio narrativo e giocoso al Maestro Camilleri. Nasce dal desiderio di trasformare un racconto in un’esperienza immersiva, dove i partecipanti diventano protagonisti di un’indagine che si muove tra indizi, atmosfere e suggestioni tipiche del mondo di Camilleri.

La struttura dell’escape room si basa sulla ricostruzione narrativa de L’odore del diavolo, uno dei racconti più intensi e misteriosi del Maestro.

Per informazioni, partecipare agli eventi e prenotarsi scrivere una e-mail a [email protected] o telefonare al 3518881474.

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