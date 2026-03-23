“A Sigonella aerei Usa da combattimento”

Lentini, Siracusa – “Ieri e anche giovedì sono transitati a Sigonella cacciabombardieri F-15 Strike Eagle dell’Us Air force in configurazione ‘tattica’, ovvero di combattimento con armi e bombe montate, non in configurazione trasferimento o addestramento”. Il Movimento 5 stelle, “dopo aver denunciato per primo il coinvolgimento della base americana in territorio catanese nel supporto logistico e d’intelligence alle operazioni belliche Usa in Iran”, segnala “ciò che sembra essere un salto di qualità preoccupante nell’uso della base siciliana”.

“I tracciati radar non sono significativi perché si fermano a pochi chilometri dalla base: evidentemente i velivoli hanno spento i transponder radar dopo il decollo”, dichiarano i parlamentari M5s delle commissioni Difesa ed Esteri di Camera e Senato. “Ma il solo fatto che in Sicilia transitino cacciabombardieri americani in assetto da guerra e non più solo droni da ricognizione, aerei spia e aerei da trasporto truppe e armamenti, rappresenta un preoccupante sviluppo. Chiediamo immediati chiarimenti da parte del governo e della Difesa”.

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