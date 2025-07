A Siracusa i corsi universitari di Giurisprudenza e Scienze Politiche

Siracusa – Icorsi di laurea di Giurisprudenza e Scienze politiche dell’università di Messina anche a Siracusa. L’Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) ha approvato l’accreditamento a Siracusa dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; triennale in Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici e triennale in Scienze politiche, Amministrazione e servizi.

I corsi, per i quali sono già aperte le iscrizioni e che avranno inizio a ottobre, si terranno presso la sede del Consorzio universitario di Siracusa in via Agati e si pongono in continuità con la presenza dell’università di Messina nella provincia di Siracusa.

© Riproduzione riservata