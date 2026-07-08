A Siracusa lo yacht Boardwalk dell’ambasciatore Usa Tilman Fertitta. Vale 40 milioni di dollari

Siracusa – Misure straordinarie di sicurezza al porto di Siracusa in occasione della sosta del M/Y Boardwalk alla banchina 4 con a bordo l’ambasciatore degli Stati Uniti.

L’ordinanza congiunta dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale e della Capitaneria di Porto di Siracusa dispone una serie di limitazioni agli accessi e alla sosta nell’area portuale, a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza.

Per tutta la permanenza dell’imbarcazione sono previsti il transennamento dell’area interessata, il divieto di sosta in alcune zone riservate alle autorità e agli ospiti dell’ambasciatore, la presenza di personale di vigilanza ai varchi di via Malta e Sant’Antonio, la chiusura del collegamento tra banchina 4 e banchina 3 e controlli su ingressi veicolari e pedonali.

Ulteriori restrizioni scatteranno domani 8 luglio, giorno in cui è previsto un ricevimento a bordo dell’unità. Dalle 14 alle 22 sarà vietato l’accesso da via Malta ai veicoli, anche se muniti di pass ordinario, con eccezione per ospiti accreditati, forze dell’ordine, personale della Capitaneria, dell’Autorità portuale e della Dogana. Limitazioni anche per l’accesso pedonale, consentito soltanto ai soggetti autorizzati.

Il Boardwalk è una delle più belle imbarcazioni costruite dal 2010 ad oggi ed è stato comprato dall’imprenditore americano Fertitta per 40 milioni di dollari.

Lungo 117 metri, lo yacht può ospitare 14 ospiti con una capacità di 48 persone equipaggio, è spinto da due motori diesel Caterpillar. Ha due piste di atterraggio per elicotteri, una sul ponte di prua, una secondo a poppa, due piscine.

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