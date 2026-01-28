A Valverde si ricorda la figura del poeta, già sindaco, Angelo Scandurra

Valverde, Catania – Presso la “Masseria La Timpa” (Valverde), si è svolta la presentazione de “Il Salotto della Proloco”, evento culturale in programma sabato 31 gennaio 2026 alle ore 19.30, presso la Chiesa dell’Arciconfraternita di Santa Maria della Misericordia di Valverde.

L’iniziativa è dedicata alla figura di Angelo Scandurra, poeta, animatore culturale e protagonista della vita civile e sociale di Valverde, ricordato come “Il poeta che vola con i piedi per terra”. Un viaggio nella sua anima e nella sua poesia, per restituire alla comunità il ritratto di un uomo che ha saputo coniugare cultura, impegno e visione.

L’evento è promosso da “Il Salotto della “Pro Loco” Valverde, in collaborazione con l’Arciconfraternita S. M. della Misericordia, il Lions Club Vallis Viridis, la “Fondazione Sant’Agathae” e l’Unione Cattolica della Stampa Italiana, Sez. di Catania.

Alla serata-evento parteciperanno numerosi ospiti, attori e protagonisti della scena culturale che hanno condiviso, con Angelo Scandurra, percorsi umani e artistici, contribuendo a mantenere viva la memoria e l’eredità culturale.

© Riproduzione riservata