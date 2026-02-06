A Vittoria la mostra “Nessuno ci ha protetti”, di Demetrio Di Grado

Vittoria – Dopo essere stata già presentata a Palermo lo scorso dicembre 2025, la mostra “Nessuno ci ha protetti” prosegue il suo percorso espositivo e approda a Vittoria, dove dal prossimo 20 febbraio 2026, sarà ospitata presso la Galleria DRIPS di Daniela Schifano, segnando una nuova e significativa tappa nel cammino dei collage analogici di Demetrio Di Grado.

“Nessuno ci ha protetti” si configura come una meditazione visiva sul tempo e sulla fragilità della condizione umana, un attraversamento poetico della tensione tra memoria e abbandono, in cui il gesto dell’artista si fa misura, custodia e traccia del reale

Nei collage di Demetrio Di Grado, la carta smette di essere mero supporto per assumere la qualità di materia viva, pelle fragile che trattiene tracce di vita e memoria. Ogni lembo, ogni strato, ogni sovrapposizione racconta un residuo del tempo e una testimonianza silenziosa, elementi che l’artista ricuce con gesto misurato, restituendo dignità a ciò che era stato disperso. La materia, lacerata e ricomposta, trattiene in sé la memoria di un’umanità lasciata sola di fronte alla storia e agli apparati che avrebbero dovuto custodirla.

Nessuno ci ha protetti

Collage Analogico – mostra personale di Demetrio Di Grado, a cura di Francesco Piazza

Galleria DRIPS – Via R. Cancellieri, 104 – Vittoria.

Inaugurazione: Venerdi 20 febbraio 2026, ore 19.00

Periodo espositivo: 20 febbraio – 22 marzo 2026

Orari: su appuntamento info al numero: 3495866276.

