A Vittoria lo spacciatore in scooter inseguito dalla Polizia

Vittoria – A Vittoria, gli agenti della Squadra Volanti hanno notato un giovane a bordo di un ciclomotore che, con atteggiamento sospetto, ha cercato sottrarsi al controllo. Dopo un breve inseguimento, durante il quale il ragazzo ha commesso numerose infrazioni al codice della strada, è stato fermato e sottoposto a perquisizione. Gli agenti hanno rinvenuto alcuni involucri contenenti cocaina e hashish, nonché un coltello a serramanico. Dagli accertamenti è emerso, inoltre, che il ciclomotore era privo di copertura assicurativa e che il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro e fermo amministrativo. Il giovane, 22enne vittoriese, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma.

