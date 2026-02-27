A Vittoria lo spacciatore staziona davanti scuola

Vittoria – Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno arrestato in flagranza di reato un vittoriese di 39 anni, pregiudicato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa trae origine da un servizio di contrasto allo spaccio di droga. Gli agenti hanno individuato l’uomo nei pressi dell’ingresso di un istituto scolastico della città. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale, di circa 70 grammi di hashish e marijuana e di 150 euro.

La successiva perquisizione dell’abitazione ha consentito di rinvenire ulteriori 140 grammi tra hashish, marijuana e cocaina, nonché materiale utile al confezionamento e alla vendita della droga.

Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato arrestato e, dopo le operazioni di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, a disposizione della Procura della Repubblica.

