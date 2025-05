Condividi "Aborto, in Sicilia record di obiettori di coscienza, arriva obbligo di assumere medici che non si rifiutano" sui social

Palermo – Aborto, è svolta in Sicilia. E’ infatti passato all’Ars con 27 voti favorevoli e 21 contrari, con voto segreto, il disegno di legge in materia di sanità, che contiene la norma che obbliga gli ospedali pubblici ad assumere medici non obiettori di coscienza garantendo così la piena attuazione della legge 194 del 1978, che tutela il diritto delle donne all’interruzione volontaria di gravidanza.

Al momento della votazione in aula erano presenti 55 deputati, hanno votato in 48. Alla lettura del risultato in aula sono partiti gli applausi. Una parte della maggioranza ha quindi apprezzato il disegno di legge presentato dal Pd che – come ha detto il capogruppo dem all’Ars, Michele Catanzaro – «rappresenta una grande occasione per garantire il diritto fondamentale delle donne ad accedere, senza ostacoli, ai servizi previsti dalla legge. Il testo punta a rafforzare l’organizzazione delle strutture sanitarie senza ledere alcun diritto individuale».

Il testo approvato in aula prevede procedure concorsuali dedicate esclusivamente a medici non obiettori e l’obbligo per le aziende sanitarie di provvedere tempestivamente alla loro sostituzione qualora dovessero cambiare idea, garantendo così la continuità del servizio e il pieno rispetto del diritto delle donne all’interruzione volontaria di gravidanza.

© Riproduzione riservata