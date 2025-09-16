Abusi su collega, si dimette direttore Asp Catania: ‘Motivi personali’

Reina era stato sospeso, la Procura continua a chiedere l'arresto. I suoi legali: "Ha risposto a tutte le domande del gip"

Catania – Si è dimesso per motivi personali Giuseppe Reina, il direttore sanitario dell’Asp di Catania che era stato sospeso dall’incarico perché indagato per violenza sessuale. La notizia è confermata dall’azienda, che ne ha “preso atto”. Secondo l’accusa il 63enne quando era primario di un reparto nell’ospedale di Paternò aveva tenuto “comportamenti espliciti finalizzati a ottenere prestazioni sessuali da personale femminile della struttura”, forte del suo ruolo gerarchico, anche “durante i turni di lavoro”. Il gip ha ravvisato gravi indizi per uno solo dei diversi casi contestati dalla Procura, quello ai danni di una collega medico chirurgo che “avrebbe costretto a subire atti sessuali”.

Ieri, sentito dal gip per l’interrogatorio di garanzia, Reina secondo i suoi difensori “ha risposto a tutte le domande con coerenza”. I legali hanno parlato anche di “una genesi anomala nell’inchiesta”. La Procura aveva chiesto al gip di emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, ma il giudice ha ritenuto sufficiente un’interdittiva della durata di 12 mesi. La Procura però insiste e, con l’aggiunto Sebastiano Ardita che coordina l’area fasce deboli, ha già depositato appello al Tribunale della libertà contro la decisione del gip

© Riproduzione riservata