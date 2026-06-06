Acate, rogo doloso a due auto di un professionista

Acate -Nella notte un incendio doloso ha devastato due vetture appartenenti allo stesso proprietario. Le fiamme hanno preso origine dalla parte anteriore di una Audi Q8, per poi propagarsi rapidamente al veicolo parcheggiato subito davanti, una Fiat Panda colpendo la zona posteriore. Entrambe le auto erano a noleggio.

L’intervento dei vigili del fuoco ha impedito che il rogo si estendesse ulteriormente, mentre i carabinieri della Compagnia di Vittoria e della stazione di Acate hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica e individuare i responsabili. Le prime ipotesi convergono sulla natura dolosa dell’atto, che ha provocato danni ingenti e destato forte preoccupazione tra i residenti.

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