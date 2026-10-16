Acate, arrestato 37enne che era in prova ai servizi sociali

Acate – La Stazione Carabinieri di Acate ha arrestato un 37enne del posto, condannato in via definitiva perché ritenuto responsabile della commissione dei reati di furto aggravato e ricettazione.

I Carabinieri hanno notificato all’interessato un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

I fatti per i quali l’uomo, residente ad Acate, è stato colpito dal provvedimento risalgono al 2015 ma inizialmente egli era stato affidato in prova ai servizi sociali.

Negli scorsi giorni il 37enne, mentre percorreva la via Circonvallazione, non si era fermato ad un posto di controllo dei Carabinieri e si era dato alla fuga, mettendo a rischio l’incolumità degli utenti della strada. La pattuglia dell’Arma si era posta tempestivamente all’inseguimento, riuscendo a bloccarlo e identificarlo.

Durante il controllo era emersa una possibile spiegazione alle ragioni per cui l’uomo si era dato alla fuga: guidava senza patente, con recidiva infrabiennale e, a seguito di perquisizione, era stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish.

Il suo comportamento e la denuncia scattata a seguito della fuga all’alt hanno indotto l’autorità giudiziaria a revocare la misura alternativa alla detenzione e ad emettere un ordine di carcerazione.

L’arrestato, completate le procedure di identificazione e notifica del provvedimento, è stato tradotto dai Carabinieri di Acate presso la Casa Circondariale di Ragusa, ove permarrà a disposizione dell’A.G. per espiare la pena residua.

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