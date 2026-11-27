Acate – Chiusura immediata per una casa di riposo ad Acate. Il provvedimento è stato disposto dal sindaco dopo un controllo effettuato dai carabinieri del Nas di Ragusa, che avrebbe fatto emergere diverse irregolarità di natura amministrativa e sanitaria.

La decisione è arrivata a seguito dell’ispezione del 19 novembre scorso. Dal verbale redatto dai militari, trasmesso al Comune il giorno successivo, sono emerse quattro principali criticità relative alla gestione della struttura e al rispetto delle prescrizioni previste per questo genere di attività.

In particolare, la casa di riposo non risulterebbe iscritta all’albo comunale delle strutture socio-assistenziali. Sarebbe inoltre mancata la registrazione sanitaria dell’Asp per la preparazione e la somministrazione dei pasti, così come il necessario parere igienico-sanitario relativo agli ospiti accolti, corredato dalla planimetria vidimata.

Tra le contestazioni figura anche l’omessa comunicazione delle persone alloggiate, adempimento previsto dalla normativa di pubblica sicurezza.

Secondo quanto riportato nel provvedimento sindacale, le carenze riscontrate riguarderebbero aspetti fondamentali come la tutela della salute, l’igiene e l’incolumità degli anziani. La prosecuzione dell’attività, in assenza delle necessarie garanzie, potrebbe quindi rappresentare un pericolo concreto per le persone ospitate.

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