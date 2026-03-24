Acate, domani pomeriggio i funerali di Salvatore “Tatò” Petino

È il 18enne che si era accasciato a casa propria senza vita. Le esequie dopo l'autopsia.

Acate – Sono in programma domani, mercoledì 25 marzo, alle 15,30, i funerali di Salvatore Petino, da tutti conosciuto dìcome “Tatò”, il giovane di 18 anni che, ad Acate, è venuto a mancare nei giorni scorsi. Tatò è deceduto nella propria abitazione, senza un motivo apparente. È stata disposta l’autopsia che servirà a chiarire le ragioni del decesso e i cui risultati saranno consegnati nelle prossime settimane.

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