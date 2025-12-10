Acate, imbratta un muro, minaccia i poliziotti e li aggredisce: 22enne senegalese arrestato per tentato omicidio

Acate – Un agente del Commissariato di Vittoria, libero dal servizio, transitando con la propria autovettura nel centro abitato di Acate, ha notato uno straniero di origine senegalese di 22 anni, intento a imbrattare con un pennarello il muro di una proprietà privata.

L’agente si è immediatamente fermato e ha invitato l’uomo a interrompere la condotta illecita, ma, per tutta risposta, l’extracomunitario ha estratto un coltello dal marsupio, minacciando e tentando di colpire l’operatore della Polizia di Stato.

Poco dopo è intervenuta sul posto una volante del Commissariato di P.S. di Vittoria, in ausilio al collega. Gli operatori hanno intimato al giovane di gettare il coltello a terra, ma l’uomo, invece di ottemperare, ha estratto dalla propria cintura un cavo elettrico con il quale ha tentato di colpire i poliziotti. Nonostante la resistenza opposta, gli agenti sono riusciti a bloccarlo.

Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello da cucina della lunghezza di circa 40 cm, di un secondo coltello da cucina di circa 20 cm e un cavo elettrico di circa 1 metro.

Lo straniero, irregolare sul territorio nazionale, è stato deferito in stato di arresto per i reati di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere; quindi, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

