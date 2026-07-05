Acate, in corso le ricerche di un disperso che faceva parapendio

Acate – Momenti di apprensione nelle campagne di Acate, dove da ore sono in corso le ricerche di una persona che sarebbe rimasta impigliata a un albero durante un volo con il parapendio. L’allarme è scattato in seguito a una chiamata al 112, che ha segnalato la presenza di un uomo sospeso tra i rami, ma al momento non è stato ancora individuato nessuno.

Sul posto si è immediatamente attivata la macchina dei soccorsi: carabinieri, vigili del fuoco e personale del Soccorso alpino speleologico della Guardia di Finanza stanno perlustrando l’area, caratterizzata da terreni impervi e vegetazione fitta, che rende complesse le operazioni di ricerca. Le squadre stanno procedendo a piedi e con mezzi fuoristrada, mentre dall’alto viene monitorata la zona per individuare eventuali tracce del parapendio.

Nonostante le ore trascorse dall’allarme, non sono stati rinvenuti né il velivolo né la persona segnalata. Le ricerche proseguono senza sosta, con l’obiettivo di chiarire se si tratti di un falso allarme o di un incidente reale.

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