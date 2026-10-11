Acate, lite tra due tunisini finisce con una coltellata

Acate – Ad Acate, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa un ventunenne tunisino, regolare sul territorio nazionale, per il reato di lesioni personali aggravate.

I fatti si sono svolti di sera in contrada Dirillo, dove, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, il giovane avrebbe sferrato un fendente alla gamba sinistra di un connazionale. In un primo momento, l’intervento era stato richiesto telefonicamente dal padre della vittima, il quale, allarmato, aveva riferito agli operatori che il figlio aveva ricevuto una coltellata al piede a seguito di un tentativo di rapina.

Le indagini condotte immediatamente dai carabinieri, ascoltando la vittima ed altri testimoni, sul posto e presso il pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria, dove il ferito era stato trasportato in ambulanza, hanno smentito tale ricostruzione, escludendo definitivamente l’ipotesi della tentata rapina: l’accoltellamento sarebbe avvenuto senza alcun apparente motivo a seguito di un alterco tra i due coinquilini. La vittima ha riportato una prognosi di 8 giorni, mentre l’arma da taglio è stata rinvenuta sul luogo dell’evento e sequestrata dalla pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vittoria intervenuta per prima sul posto.

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