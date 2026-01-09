Acate, minacce telefoniche all’ex moglie, denunciato un 40enne

Acate -Nel corso dei vari servizi effettuati dalla Compagnia Carabinieri di Vittoria, i militari della Stazione di Acate hanno denunciato, per i reati di Maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, un 40enne che si sarebbe reso protagonista di gravi minacce, anche a mezzo telefono, nei confronti dell’ex convivente. Per tale ragione, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Vittoria, ha disposto per le pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Acate frequenti passaggi e controlli presso l’abitazione della presunta vittima.

© Riproduzione riservata