Acate, ritrovato il camion utilizzato dai banditi che hanno assaltato i bancomat dell’Unicredit

Gli investigatori sono alla ricerca di tracce biologiche e impronte digitali.
di Redazione
Acate – Le indagini sull’audace assalto notturno alla filiale Unicredit di Acate registrano un passo avanti. Nelle ultime ore è stato rinvenuto un camion abbandonato lungo l’asse viario che dal Mercato Ortofrutticolo di Vittoria conduce verso il territorio acatese.
Il veicolo, risultato rubato, sarebbe con ogni probabilità quello utilizzato dal gruppo per la fuga dopo la rimozione degli sportelli Atm.
L’azione, condotta con modalità da “commando militare”, ha visto i responsabili servirsi di un escavatore per sventrare la parete dell’istituto in via XX Settembre, riuscendo ad asportare due sportelli bancomat.
Nel corso del colpo, i malviventi hanno speronato un’auto dei Carabinieri, provocando il ferimento di due militari, per poi dileguarsi nell’oscurità delle campagne vittoriesi.
Il mezzo pesante, individuato durante i rastrellamenti, è ora al vaglio della Polizia scientifica.
Gli investigatori sono alla ricerca di tracce biologiche e impronte digitali utili a identificare i componenti della banda.
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