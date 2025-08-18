Accecata dalla gelosia cerca di evirare il compagno. 13 punti di sutura per lui

Chiaramonte Gulfi – Una donna ha tentato di sforbiciare nel sonno e sotto le lenzuola l’area pubica del compagno per vendetta. Presi di mira, in particolare, i testicoli. Al momento non è stata presentata alcuna denuncia in proposito. L’unica certezza è che l’uomo ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del locale Pte dove gli sono stati apposti tredici punti di sutura nell’area interessata. In paese, la notizia è passata di bocca in bocca e richiama casi famigerati, come quello di Lorena Bobbit che cercò di evirare il compagno per un tradimento.

Si dice che anche la donna di Chiaramonte abbia deciso di punire il furto d’amore, a seguito della scoperta del suo compagno con un’altra. I contorni della vicenda sono al momento ricondotti a una lite tra i due conviventi.

© Riproduzione riservata