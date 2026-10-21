Accolte le richieste degli autotrasportatori: fermo revocato, ma una parte della protesta continua

Catania – Il Comitato trasportatori siciliani ha disposto la revoca del fermo dei servizi per sbloccare la situazione logistica in Sicilia e dare un segnale di apertura al Governo.

La decisione è giunta dopo il confronto con il ministro Matteo Salvini durante il quale è stata accolta la quasi totalità delle richieste. L’associazione precisa, tuttavia, che le aziende rimarranno in stato di agitazione fino alla completa risoluzione degli ultimi nodi aperti.

Delle istanze presentate solo due non possono trovare accoglimento immediato, spiega il Cts: “Il ministro ha comunque garantito che, con l’avvio del Tavolo permanente del Meridione d’Italia, verranno individuate le coperture necessarie per estendere di ulteriori quattro mesi il credito d’imposta sul gasolio e per introdurre contributi volti a calmierare i costi dei biglietti del traghetto per l’attraversamento dello Stretto di Messina”.

Per il Cts i punti chiave dell’accordo che il ministero si è impegnato a rendere operativi sono i seguenti: sblocco immediato dei pagamenti arretrati; erogazione dei fondi per il Sea Modal Shift (SMS) relativi alle annualità 2023/2024 e 2025/2026, per un valore di circa 104 milioni di euro; incremento dei fondi con stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per la terza annualità (2026/2027).

Gli altri punti riguardano il credito d’imposta sul gasolio con sblocco immediato di 430 milioni di euro relativi alle domande già presentate (per i quali erano già arrivate in precedenza rassicurazioni da parte del viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi), che dovranno essere resi subito spendibili nel cassetto fiscale; rappresentanza istituzionale con inclusione stabile del Cts in tutti i tavoli istituzionali dedicati alla mobilità e ai trasporti, compresa la nuova Consulta, per garantire la tutela delle aziende del Meridione d’Italia.

“Vogliamo tornare a lavorare e non penalizzare ulteriormente il territorio – dice il coordinatore del Cts Salvatore Bella – ma la revoca del fermo non è una cambiale in bianco. Monitoreremo con estrema attenzione il rispetto delle tempistiche e l’istituzione del tavolo per il Sud”.

In prefettura a Milano erano stati convocati Fai, Anita, Assotir, Cna Fita, Confartigianato trasporti, Fedit, Fiap, Trasporto Unito Fiap, Confcooperative, Legacoop produzione e servizi e Sna-Casartigiani.

Giuseppe Richichi, presidente dell’associazione imprese autotrasportatori siciliani che ha sede a Catania, conferma che tir e camion che aderiscono alla sigla Aias resteranno fermi fino a mercoledì mattina, quando si terrà una riunione all’interporto per decidere se proseguire con la protesta o revocare i blocchi.

La protesta in Sicilia ha interessato lo svincolo di San Gregorio, sulla A18, dove il numero di camion in fila a presidiare è aumentato nel corso della giornata. Non sono mancati momenti di tensione con tentativi di fermare i mezzi pesanti in transito. Stessa situazione anche a Messina nello svincolo di Tremestieri.

A Palermo nell’innesto dell’autostrada che porta in città stamane si sono ritrovati in sosta circa un centinaio di mezzi pesanti. Anche al porto un presidio con una trentina di tir fermi in via Francesco Crispi. Un autotrasportatore che doveva consegnare merce in Sicilia dopo l’uscita dal porto è stato fermato e invitato a sostare. “Io lavoro per una ditta – dice allargando le braccia – e dovevo fare le consegne. Mi hanno detto di fermarmi e mi sono fermato. Non so quando potrò muovermi”.

A Messina in conseguenza del blocco quasi tutti i supermercati hanno denunciato carenza di merce. Bloccata anche la raccolta rifiuti in molti comuni della zona ionica. Il servizio porta a porta per il ritiro dell’indifferenziata non verrà espletato in almeno 15 centri: Giardini Naxos, Letojanni, Gaggi, Gallodoro, Castelmola, Mongiuffi Melia, Forza d’Agrò, Sant’Alessio Siculo, S. Teresa di Riva, Savoca, Casalvecchio Siculo, Antillo, Pagliara, Mandanici e Scaletta Zanclea.

Oltre quaranta mezzi tra camion, tir e trattori sulle corsie della strada statale 189 Agrigento-Palermo, all’altezza del bivio Tumarrano, in territorio di San Giovanni Gemini. La protesta contro il caro carburanti è stata promossa da camionisti e agricoltori delle province di Agrigento e Caltanissetta.

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