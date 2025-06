La vittima non è in pericolo di vita

Acate – La notte scorsa intorno alle 2,00 si è registrato un accoltellamento per futili motivi ad Acate. Sia il ferito che il suo aggressore sono stranieri, cittadini tunisini, domiciliati tra Vittoria e Acate. Il ferito è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Ma non è in pericolo di vita. Le forze dell’ordine stanno cercando di decifrare i contorni dell’episodio.

