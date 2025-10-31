Cronaca
|
31/10/2025 23:44

Accoltellamento in centro a Ragusa, vittima col polmone perforato, egiziano arrestato per tentato omicidio

Vittima e affressore hanno 19 anni e sono egiziani entrambi

di Redazione

Meteo: Ragusa 15°C Meteo per Ragusa

Ragusa – Gli agenti della Polizia  hanno arrestato l’aggressore dell’accoltellamento avvenuto giovedì sera in Corso Italia a Ragusa. Le manette sono scattate ai polsi di un diciannovenne egiziano, connazionale e coetaneo della vittima, attualmente ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale “Giovanni Paolo II” con un polmone perforato.

Il reato ipotizzato al momento è quello di tentato omicidio, che potrebbe essere ulteriormente aggravato dalla circostanza dei futili motivi che si ipotizza siano alla base del violento gesto.

© Riproduzione riservata

Consigliati