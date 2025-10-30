Accoltellamento in corso Italia a Ragusa

Sull'episodio registrato in pieno centro storico a Ragusa superiore indaga la Polizia
di Redazione
Ragusa – È un giovane egiziano la vittima del ferimento da arma da taglio consumatosi nel pomeriggio di oggi, giovedì, intorno alle 18 in corso Italia a Ragusa.
Pare che il giovane sia stato ferito nel corso di una lite forse con un connazionale. Ricoverato all’ospedale Giovanni Paolo II, non è in pericolo di vita. Sull’episodio registrato in pieno centro storico a Ragusa superiore indaga la Polizia.
© Riproduzione riservata