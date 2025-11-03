Accoltellamento in Gae Aulenti a Milano, ecco l’accoltellatore

L'aggressore è a volto scoperto. «Chi lo riconosce si faccia avanti»

Milano – Un appello per fornire informazioni utili per dare un nome all’accoltellatore che oggi, lunedì mattina, ha ferito gravemente una 43enne in piazza Gae Aulenti. Il procuratore Marcello Viola e i carabinieri del comando provinciale di Milano hanno diffuso le drammatiche immagini dell’aggressione e alcuni frame in cui l’uomo, dall’apparente età di sessant’anni, si allontana dopo aver ferito la vittima.

Nel filmato, ripreso da una delle telecamere della piazza, si vede l'uomo, aggredire alle spalle all'improvviso la 43enne e colpirla con una sola coltellata alla schiena, sferrata dal basso verso l'alto, con un grosso coltello da cucina che resterà conficcato nella vittima. Il soggetto, ancora sconosciuto, indossa un giubbotto blu e azzurro, pantaloni neri, scarpe da ginnastica e uno zaino scuro. In mano tiene un sacchetto verde fluo, simile a quelli in plastica rinforzata usati per fare la spesa. Le ricerche delle forze dell'ordine finora non hanno portato a nessun elemento che possa collegarlo alla vittima, per questo si fa appello a chiunque possa fornire indicazioni utili ad identificarlo. Chi sa qualcosa chiami il 112.

