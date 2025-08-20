Accoltellamento nelle campagne vicino Sampieri, ucciso extracomunitario

Scicli – Un extracomunitario di circa 35 anni è stato ucciso intorno alle 12 di oggi in un’azienda serricola dove lavorava in contrada Punta Corvo, poco lontano da Sampieri di Scicli.

Sul posto i carabinieri che hanno già idea di chi possa essere l’assassino. Sulle prime il 118 ha chiamato l’elisoccorso, che non è mai arrivato perchè il giovane è morto prima per le ferite riportate. Sul luogo del delitto anche la Polizia locale.

