Accordo di programma Fua, si concretizzano i progetti per 50 milioni di euro nei Comuni di Ragusa, Vittoria, Modica, Scicli, Santa Croce Camerina e Giarratana

Ragusa – Accordo di Programma Fua, cinquanta progetti per un valore complessivo di 50 milioni di euro vedranno a breve la luce nei Comuni di Ragusa, Vittoria, Modica, Scicli, Santa Croce Camerina e Giarratana.

I sindaci dei sei Comuni, Giuseppe Cassì, Francesco Aiello, Maria Monisteri, Mario Marino, Giuseppe Dimartino e Bartolo Giaquinta hanno sottoscritto oggi i disciplinari propedeutici all’emanazione delle determine di finanziamento per la copertura finanziaria delle operazioni ammesse nell’ambito del programma degli interventi dell’Area urbana Funzionale di Ragusa che comprende appunto i comuni di Ragusa, Vittoria, Modica, Scicli, Santa Croce Camerina, Giarratana.

A seguito della copertura finanziaria i Comuni potranno, per i progetti esecutivi già verificati e validati, procedere con le operazioni di gara per l’affidamento dei lavori o dei servizi.

E per le operazioni candidate con un progetto di fattibilità procedere al completamento dei livelli di progettazione.

L’importo finanziato dalla Regione Siciliana è di 50 milioni 244 mila 368,95 euro.

Saranno realizzati diversi interventi di rigenerazione urbana. Ad esempio, per Ragusa la de-impermeabilizzazione di piazza Lupis, il parco agricolo urbano e il Rural Center nell’area dell’ex scalo merci, per Modica la Rigenerazione del Polo Commerciale e l’area intermodale zona San Giovanni, per Santa Croce Camerina la rigenerazione urbana di Via degli Atleti e Piazzale Stadio comunale e aree circostanti impianti sportivi e l’area intermodale in Via Gronchi a Punta Secca, per Scicli il parco urbano San Nicolò annesso al convento di Sant’Antonino e il lungomare di levante di Donnalucata, per Vittoria la piazza Cavour a Scoglitti, la riqualificazione della Riviera Lanterna nella stessa frazione e il restauro del Teatro Comunale e per Giarratana la valorizzazione della Villa di età imperiale Orto Mosaico.

La firma del disciplinare e l’emanazione delle determine di finanziamento consentirà l’avvio di tutte le operazioni di gara per l’affidamento dei lavori o dei servizi o delle forniture.

Qui sotto il link con tutti gli interventi finanziati:

https://www.comune.ragusa.it/it/documenti_pubblici/schede-progetti-oi-fua-ragusa

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