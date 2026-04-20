Accordo Regione-Rai: Sicilia protagonista in tv per due anni

Inoltre il tradizionale programma di fine anno, “L’anno che verrà”, in onda il 31 dicembre in prima serata su Rai 1, nelle due prossime edizioni sarà realizzato e trasmesso da una località siciliana proposta dalla Regione e condivisa con la tv del servizio pubblico. Quest’anno sarà Palermo il palcoscenico dal quale sarà salutato il 2026 e festeggiato l’arrivo del 2027.

«Un invito a venire a visitare la Sicilia – ha detto Schifani – ribadito per due anni attraverso le trasmissioni della Rai. La nostra regione sarà protagonista di programmi di grande audience e diventerà scenario degli spettacoli di fine anno del 2026 e del 2027, seguiti da milioni di spettatori. Penso al boom di presenze negli ultimi anni di turisti americani attirati anche da quanto visto della Sicilia sulle opere di cinema e tv, i cui arrivi sono stati favoriti dai collegamenti diretti con Palermo e Catania”.