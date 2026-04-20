Accordo Regione-Rai: Sicilia protagonista in tv per due anni

La Sicilia apparirà Ballando con le stelle, Camper, Unomattina, Linea verde, È sempre mezzogiorno e Geo.
di Redazione
Palermo – Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani e l’amministratore delegato di Rai Com Giuseppe Sergio Santo hanno firmato stamattina a Palazzo d’Orleans la convenzione per una campagna di comunicazione sulle reti Rai per il biennio 2026/2027. In questi due anni la Sicilia sarà protagonista di vari programmi televisivi, radiofonici e digitali in tutti i canali e le piattaforme della Rai e di eventi sul territorio.
Inoltre il tradizionale programma di fine anno, “L’anno che verrà”, in onda il 31 dicembre in prima serata su Rai 1, nelle due prossime edizioni sarà realizzato e trasmesso da una località siciliana proposta dalla Regione e condivisa con la tv del servizio pubblico. Quest’anno sarà Palermo il palcoscenico dal quale sarà salutato il 2026 e festeggiato l’arrivo del 2027.
«Un invito a venire a visitare la Sicilia – ha detto Schifani – ribadito per due anni attraverso le trasmissioni della Rai. La nostra regione sarà protagonista di programmi di grande audience e diventerà scenario degli spettacoli di fine anno del 2026 e del 2027, seguiti da milioni di spettatori. Penso al boom di presenze negli ultimi anni di turisti americani attirati anche da quanto visto della Sicilia sulle opere di cinema e tv, i cui arrivi sono stati favoriti dai collegamenti diretti con Palermo e Catania”.
La Sicilia apparirà in trasmissioni televisive come Ballando con le stelle, Camper, Unomattina, Linea verde, È sempre mezzogiorno e Geo, attraverso “cartoline” o spazi dedicati. È prevista la trasmissione in diretta su Rai Sport della finale della prossima Coppa degli assi, dal campo di equitazione della Favorita a Palermo. Dell’Isola si parlerà anche nelle più seguite trasmissioni radiofoniche, su RaiPlay e in trasmissioni dedicate al pubblico all’estero come “Italiana”, il programma realizzato da Rai Com per promuovere le eccellenze italiane nel mondo.
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