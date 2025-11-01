Aci Castello, incidente mortale sulla SS114: anziana travolta e uccisa da un autocarro

Catania – Tragico incidente stradale questa mattina sulla SS114. Un’anziana donna, Mattea De Luca, 71 anni, è morta dopo essere stata falciata da un mezzo pesante mentre attraversava la strada, in territorio di Cannizzaro, all’ingresso dell’abitato di Catania.

Sul posto hanno operato i sanitari del 118 e la polizia municipale. L’incidente si è verificato vicino l’incrocio fra via Firenze e la strada statale 114 e il cadavere della donna è stato trovato riverso a poca distanza dalle strisce pedonali.

Pesanti i disagi al traffico veicolare lungo la SS 114: le auto provenienti da Aci Castello sono state deviate verso il centro abitato della frazione di Cannizzaro.

© Riproduzione riservata