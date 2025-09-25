Acido nella bottiglietta d’acqua della compagna di classe

Avola – Una sostanza disincrostante, probabilmente acido muriatico, nella bottiglietta dell’acqua. È lo scherzo di cattivo gusto che un 15enne ha fatto alla compagna di classe, al liceo scientifico Majorana di Avola. L’avrebbe definita una ‘bravata’, per fortuna della giovane finita soltanto con uno spavento. La ragazza ha notato che nella bottiglietta c’era qualcosa di strano e, accompagnata dalla madre, è subito corsa in ospedale. I carabinieri, arrivati a scuola, avrebbero trovato una bottiglietta di acido nello zaino dello studente che, però, ha ammesso le sue responsabilità soltanto nel pomeriggio. Dell’accaduto è stata informata la Procura dei minori.

