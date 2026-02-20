Addestra il cane a gettare i rifiuti per non essere ripreso

Immagini diffuse dalla polizia municipale: "L'ingegno non sia alibi per l'inciviltà"

Catania – Le trovate fantasiose dei catanesi spesso superano l’immaginazione. Ma c’è poco da scherzare questa volta, anche se il protagonista è un cagnolino ben addestrato dal suo padrone a gettare i rifiuti al posto suo per non essere immortalato dalla telecamera.

Il video che mostra il fedele animale lasciare sacchi pieni di immondizia sul ciglio della strada è stato diffuso via social dal Comune di Catania: “L’ingegno non può mai diventare un alibi per l’inciviltà”, scrive l’amministrazione.

Il reparto ambientale della polizia locale di Catania ha divulgato due video registrati dalle telecamere di sorveglianza in via Pulacara, nel quartiere San Giorgio, nei quali si vede un cane depositare un sacchetto di rifiuti sulla strada in due giorni diversi.

“Una scena che lascia poco spazio ai dubbi: l’animale sarebbe stato addestrato per evitare che il proprietario venisse ripreso mentre abbandonava la spazzatura in modo irregolare”, si legge sulla pagina istituzionale.

“Un comportamento tanto “furbo”, quanto doppiamente scorretto, perché oltre a sporcare la città tenta di sottrarsi alle regole, sfruttando l’inconsapevole amico a quattro zampe. Il rispetto del decoro urbano e dell’ambiente è un dovere di tutti”.

