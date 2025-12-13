Addetto alle pulizie trova 10.000 euro all’aeroporto e li consegna

Roma – Un addetto alle pulizie dell’aeroporto di Roma Fiumicino ha trovato 10 mila euro in contanti e li ha consegnati alla polizia. Il 45enne senegalese Oumar Ndiaye ha notato una borsa incustodita vicino allo scalo C. “Mi sono accorto che c’era del denaro – racconta -. Non avevo mai visto così tanti soldi in vita mia. Ma i miei genitori mi hanno insegnato che quando si trova qualcosa bisogna restituirla. Ho coperto la borsa con un telo e l’ho portata dalla polizia”. Ndiaye, che è in Italia da vent’anni, in poco tempo è diventato famoso all’interno dell’aeroporto e ha ricevuto i complimenti del personale.

© Riproduzione riservata