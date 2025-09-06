Addio a Michele Cecere, maestro di sport e di valori

Modica – Modica dà l’ultimo saluto a Michele Cecere, maestro di scherma, professore di educazione fisica e instancabile promotore dello sport come strumento di crescita umana e sociale. Uomo visionario ed eclettico, ha lasciato un segno profondo nella comunità, formando intere generazioni di giovani con il suo esempio e la sua passione.

Originario di Vittoria, Michele Cecere approdò a Modica agli inizi degli anni Settanta, portando con sé prima la pallavolo, poi la scherma. In un tempo in cui mancavano strutture adeguate, riuscì ad avviare i primi allenamenti nella palestra del liceo, dove un semplice filo sostituiva la rete: per lui, infatti, prima ancora della forma contava la sostanza, ossia educare e formare i ragazzi ai valori della lealtà, del rispetto e della dedizione.

Non solo pallavolo: con lui furono scoperti e praticati tanti sport, dalla scherma — che sotto la sua guida trovò spazio e divenne negli anni un punto di riferimento nazionale e internazionale — fino alle attività ginniche che hanno dato vita al movimento delle palestre cittadine, grazie alla instancabile energia e complicità della moglie, Cecilia. Sport intesi non soltanto come competizione, ma come veicolo di benessere e di salute, e soprattutto come percorso educativo.

Nel corso della sua vita, Cecere — scomparso all’età di 81 anni — ha formato e ispirato tantissimi giovani, trasmettendo loro la passione per lo sport e i valori che lo sostengono. Insieme alla moglie e alle figlie Cristina e Silvia, ha contribuito a creare un tessuto sportivo che ha arricchito la città di Modica, consegnandole una tradizione che ancora oggi vive e cresce.

I funerali si svolgeranno lunedì 8 settembre alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze della redazione di Ragusanews.

© Riproduzione riservata