Addio siccità, la diga di Santa Rosalia a Ragusa è colma d’acqua

Ragusa – Addio siccità in Sicilia. Al 1 aprile 2026, la diga di Santa Rosalia a Ragusa conteneva circa 20 milioni di metri cubi di acqua.

Secondo i dati ufficiali dell’Autorità di bacino della Regione Siciliana, l’invaso ha raggiunto quasi la sua capacità massima operativa (fissata a circa 21 milioni di metri cubi) a seguito di un inverno caratterizzato da piogge abbondanti e costanti. Al 1 aprile 2026, la diga era considerata “piena” o “stracolma”, con l’acqua che in alcuni momenti ha raggiunto le soglie di sfioro. Il volume attuale rappresenta un recupero significativo rispetto alla fine del 2024, quando il livello era sceso a soli 6-7 milioni di metri cubi a causa della siccità.

Rispetto allo stesso periodo del 2025, la disponibilità d’acqua nell’invaso è risultata pressoché raddoppiata. Il dato ragusano conferma la situazione confortante che si registra nel resto dell’Isola. Lo scorso inverno ha piovuto per 50 giorni di fila.

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