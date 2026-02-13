Adriano Celentano riappare sui social: “Potrei anche peggiorare ma non ve lo garantisco”

Il silenzio si apre con le note di un pianoforte. Adriano Celentano torna a mostrarsi su Instagram con un video essenziale: da un lato l’Arena di Verona del 2012, dall’altro una sua immagine attuale. A 87 anni il volto porta i segni del tempo, ma lo sguardo resta incisivo, capace di catturare ancora l’obiettivo. L’uomo di via Gluck riappare così, ricordandoci che non è mai davvero scomparso.

Il post si apre con una selezione di immagini d’archivio che richiamano Rock Economy, lo storico evento del 2012 all’Arena di Verona. A completare il post, una frase che racchiude la sua cifra più autentica: l’ironia provocatoria. “Potrei anche peggiorare… ma non ve lo garantisco!”, scrive il Molleggiato, confermando un piglio ancora carismatico, imprevedibile e irriducibilmente rock’n’roll. Un’apparizione breve, ma sufficiente a ricordare che Celentano continua ad avere voce, presenza e un modo tutto suo di tornare sulla scena—quando e come decide lui.

Il materiale d’archivio mostrato nel video rimanda alle due serate-evento dell’8 e 9 ottobre 2012, quando Rock Economy segnò il ritorno di Adriano Celentano dal vivo dopo diciotto anni lontano dai palchi. Le due dirette televisive si trasformarono in un vero e proprio caso mediatico: l’Arena di Verona gremita, l’attesa alla vigilia e uno show che divenne uno degli appuntamenti più seguiti di quell’anno.

Quell’evento non fu soltanto un concerto, ma un momento di riflessione collettiva: musica, monologhi e temi sociali si intrecciavano in un format ibrido che riportava in primo piano la figura di Celentano come artista capace di usare il palco non solo per esibirsi, ma per intervenire nel dibattito pubblico. Le immagini riprese nel video odierno recuperano proprio questo doppio registro — spettacolo e messaggio — rimarcando il valore simbolico di quel ritorno e il peso che ebbe nella storia recente della sua carriera.

© Riproduzione riservata