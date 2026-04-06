Aereo ultraleggero ha avaria in volo, atterraggio d’emergenza

Il pilota è un 31enne rimasto illeso.

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Giarre, Catania – A Fiumefreddo un pilota è stato costretto a un atterraggio d’emergenza con un ultraleggero monoposto impiegato per attività di volo sportivo.

Il velivolo, dalla struttura leggera e con motore posteriore, ha effettuato una discesa di fortuna sull’arenile di Marina di Cottone a causa di un guasto tecnico.

Il pilota, un 31enne catanese in possesso di regolare abilitazione al volo, era decollato dall’elisuperficie di Calatabiano.

Sorvolando Fiumefreddo, si è accorto di un’anomalia e ha immediatamente cercato un’area idonea per l’atterraggio.

In quel frangente, una pattuglia dell’Arma impegnata in controlli sul territorio ha notato il velivolo procedere a un’altezza insolitamente bassa.

I militari lo hanno seguito a distanza per monitorarne la traiettoria e, constatata la perdita di quota, hanno individuato la spiaggia come punto di possibile contatto, attivandosi con prontezza per mettere in sicurezza la zona.

Sgomberato rapidamente il tratto di costa, i Carabinieri hanno garantito al pilota uno spazio libero da ostacoli, consentendogli di completare la manovra nelle migliori condizioni possibili.

Dopo il contatto con il suolo, l’ultraleggero si è ribaltato sulla battigia, senza provocare gravi conseguenze all’uomo ai comandi.

Il 31enne è stato estratto illeso dall’abitacolo grazie al tempestivo intervento dei militari presenti, che hanno fornito assistenza immediata, scongiurando ulteriori rischi.

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