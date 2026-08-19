Aereo ultraleggero partito da Ragusa e scomparso in Calabria, ancora nessuna traccia

Cosenza – Erano partiti dall’Eremo della Giubiliana a Ragusa per poi fare tappa a capo d’Orlando salvo ripartire per la Calabria.

Si restringe il cerchio geografico delle ricerche dell’ultraleggero scomparso con a bordo gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico non c’è ancora traccia. A due giorni dalla perdita delle tracce del Tecnam P2008 decollato dalla Sicilia e diretto a Sibari, una nuova elaborazione dei dati delle celle telefoniche ha permesso ai soccorritori di concentrare le operazioni in una zona più circoscritta dell’entroterra cosentino.

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I segnali telefonici dei cellulari

I riscontri sono stati effettuati anche attraverso strumentazione Imsi Catcher, utilizzata per acquisire informazioni utili dai segnali della rete cellulare e delimitare la possibile area nella quale cercare il velivolo. Non significa tuttavia che il Tecnam sia stato individuato. La nuova elaborazione consente però di restringere un territorio di ricerca che nelle prime ore dell’emergenza si estendeva tra Fuscaldo e Falconara Albanese e che era stato poi battuto sia lungo il Tirreno cosentino sia nelle aree interne.

Dove si concentrano le ricerche

L’attenzione si sposta dunque soprattutto verso le alture alle spalle di Fuscaldo, in particolare tra San Pietro di Fuscaldo e la località di Scarcelli. Il dispositivo di soccorso era già stato rafforzato nelle scorse ore con mezzi e personale specializzato. Alle ricerche partecipano vigili del fuoco, Aeronautica militare, Capitaneria di porto e Protezione civile, sotto il coordinamento della Prefettura di Cosenza. Sono impegnati sia uomini a terra sia mezzi aerei.

Nelle operazioni sono state utilizzate anche unità specializzate nella Topografia applicata al soccorso (Tas), utili alla gestione cartografica e alla georeferenziazione delle zone battute, oltre a sistemi a pilotaggio da remoto. In Prefettura a Cosenza è stato inoltre organizzato un nuovo vertice per fare il punto sulle informazioni raccolte e definire le successive indicazioni operative.

I due avvocati in volo

Carlo Arnulfo, 64 anni, avvocato romano e pilota del velivolo, e Angela Buccico, avvocata 56enne originaria di Matera, erano partiti alle 9.30 di domenica 16 agosto da Capo d’Orlando, nel Messinese. La destinazione era l’aviosuperficie Sibari Fly, a Cassano allo Ionio (Cosenza). Il volo avrebbe dovuto portarli dalla costa siciliana verso le Eolie e poi in Calabria.

Alle 10.24, mentre il Tecnam sorvolava la zona di Stromboli, Buccico aveva inviato via sms a un’amica una fotografia dell’isola vista dall’alto. È uno degli ultimi elementi disponibili per ricostruire il viaggio prima della scomparsa. Da lì il velivolo avrebbe dovuto proseguire verso la costa tirrenica calabrese e quindi attraversare l’entroterra in direzione di Sibari. Ma all’aviosuperficie i due non sono mai arrivati.

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