Aeroitalia vola su Comiso: aggiudicata la continuità territoriale con Roma e Milano

Comiso – Come anticipato da Ragusanews, sarà Aeroitalia a garantire i voli in continuità territoriale da e per l’aeroporto di Comiso verso Roma e Milano. La conferma è arrivata questa mattina al termine della procedura di gara tenutasi presso la sede dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), che ha registrato la partecipazione di un solo concorrente: proprio la compagnia italiana Aeroitalia.

Il nuovo servizio prenderà ufficialmente il via il prossimo 1° novembre, data a partire dalla quale i collegamenti con la Capitale e con il capoluogo lombardo saranno attivi con frequenza regolare, garantendo un importante supporto alla mobilità dei residenti e favorendo lo sviluppo economico e turistico dell’area iblea. Il vettore ha anche annunciato l’intenzione di potenziare ulteriormente la propria presenza su Comiso, con l’avvio di nuovi collegamenti che verranno operati da aeromobili basati direttamente sullo scalo ragusano. Un segnale importante che lascia intendere la volontà della compagnia di trasformare Comiso in un punto strategico per le rotte del Sud Italia.

I dettagli operativi dei voli – orari, frequenze e tariffe – saranno resi noti nei prossimi giorn. Intanto, la notizia segna un passo avanti fondamentale per il rilancio dell’aeroporto e per il miglioramento della connettività della Sicilia sud-orientale con il resto del Paese.

