Aeroporto Comiso, nascono il Comiso-Verona, il Comiso-Torino e il Comiso-Bologna

Comiso – Nuove rotte in partenza da Comiso a partire da marzo 2026, anticipate da voli speciali in occasione delle prossime festività natalizie. Prosegue l’impegno del Libero Consorzio Comunale di Ragusa grazie all’investimento triennale di 3 milioni di euro, finanziato con fondi ex Insicem, e al sostegno dei dodici Comuni della provincia.

L’aeroporto di Comiso amplia i collegamenti nazionali con tre nuove rotte: Comiso–Verona, operata da Volotea con due frequenze settimanali, e Comiso–Torino e Comiso–Bologna, entrambe affidate ad AeroItalia e anch’esse operative su base bisettimanale. Le nuove tratte prenderanno avvio con l’inizio della stagione estiva 2026. AeroItalia anticiperà inoltre i collegamenti con voli speciali in occasione delle festività natalizie: su Bologna dal 20 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026 e su Torino dal 5 dicembre 2025 al 9 gennaio 2026, con biglietti in vendita nei prossimi giorni.

© Riproduzione riservata