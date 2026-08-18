Aeroporto di Catania, arrivi e partenze tornano regolari

Catania – Torna di nuovo alla normalità la situazione all’aeroporto di Catania, con la riapertura di tutti i settori precedentemente chiusi. Nessuna restrizione per arrivi e partenze.

Ieri dall’Etna una nuvola nera alta 6 chilometri e pioggia di polvere sulla provincia catanese: macchine coperte, strade annerite e commercianti intenti a pulire i marciapiedi. Fra i centri etnei più colpiti ci sono Valverde, Viagrande, San Gregorio e San Giovanni la Punta. La cenere si è spinta anche nel Messinese e lungo ampie fasce della costa ionica.

Secondo l’ultimo bollettino dell’Ingv “il campo lavico nella Valle del Bove risulta complessivamente in fase di raffreddamento, sebbene rimanga attiva una bocca a quota 1.900 metri che alimenta una colata fino a quota 1.600. L’attività esplosiva ha provocato il collasso del versante orientale del cono di Monte Rittmann, determinando l’apertura di una nuova bocca effusiva a quota 2.350; da questa si è generata una colata lavica di circa 500 metri, che si è tuttavia subito arrestata e raffreddata”.

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