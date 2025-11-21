Aeroporto di Catania e Comiso, rinnovato il Cda della Sac, entra il comisano Peppe Alfano

Catania – Nico Torrisi è stato riconfermato amministratore delegato della Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania. L’assemblea dei soci si è svolta in mattinata. Torrisi, in quota Forza Italia, ha guidato lo scalo di Fontanarossa dal 7 ottobre 2016 ininterrottamente.

Entrano nel Cda Anna Quattrone, commercialista di Catania, indicata dal sindaco Enrico Trantino e quindi sostenuta da Fratelli d’Italia, nel ruolo di presidente del consiglio di amministrazione, affiancata dai consiglieri: Giuseppe Alfano, ex sindaco di Comiso, vicino al capogruppo all’Ars FdI Giorgio Assenza e apprezzato dall’attuale sindaca Maria Rita Schembari; ancora per FdI Salvo Panebianco, ex assessore provinciale ed ex vicesindaco di Paternò, oggi imprenditore nel settore delle conserve; infine, per il posto che da spartizione toccava all’Movimento per l’autonomia, l’avvocata penalista Francesca Garigliano, già presidente dei cda di Asec e Asec trade tra il 2014 e il 2018.

