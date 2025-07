Aeroporto di Catania, figuraccia internazionale per colpa di una gru

Catania- Ancora una volta traspare l’inadeguatezza del management dell’aeroporto di Catania. La figuraccia stamani è stata di livello internazionale.

Una gru bloccata del cantiere di Rfi, impegnata nei lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario che consentirà di allungare la pista, ha creato il caos all’aeroporto di Fontanarossa a Catania. La Sac ha infatti dovuto chiudere la pista bloccando sia gli atterraggi che i decolli. La pista è stata riaperta intorno alle 10 quando la gru è stata rimossa.

Forti disagi per i passeggeri, molti dei quali sono rimasti in aeroporto nell’attesa di potere partire. Sono stati ad esempio dirottati a Roma il volo Delta da New York, il volo per Malta è tornato indietro, mentre a Palermo sono atterrati i voli Ryanair provenienti da Pisa e Roma e Easyjet da Ginevra. La Sac in un comunicato aveva parlato di «decisione presa a causa dell’assenza di condizioni di sicurezza per la navigazione aerea, dovuta alla presenza di ostacoli lungo le rotte di atterraggio e decollo situate a ovest della pista» specificando che il problema era legato ad una gru, impegnata nei lavori di Rfi, bloccata per un guasto sulla pista.

«Intorno alle 7 – ha raccontato il professore dell’Università di Catania Rosario Faraci che era a bordo del volo da Pisa – e quindi in fase di discesa il comandante ci ha informato che saremmo atterrati a Palermo perché a Catania, a causa di una gru rimasta ferma in prossimità della pista, non era possibile atterrare in sicurezza. Ovviamente a bordo c’è stata sorpresa perché nessuno poteva immaginare che una gru potesse bloccare un aeroporto come Catania. A Palermo, per coloro che erano destinati a Catania c’era il servizio sostitutivo dei pullman. Ma nel piazzale c’era molto caos: per ogni volo almeno tre o quattro pullman con l’attesa sotto il sole. Io ho preferito andare a Palermo e organizzarmi in modo diverso ma a Catania arriverò con sei ore di ritardo».

La Sac è al lavoro per smaltire i ritardi che ovviamente si sono accumulati a causa del problema che ha paralizzato le attività dello scalo catanese per tre ore.

